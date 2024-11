Parlament: Thüringer Landtag vertagt Vizepräsidentenwahl

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtag hat überraschend alle in dieser Woche geplanten Wahlen auf Dezember vertagt. Sowohl die Abstimmung über den noch offenen Vizepräsidentenposten als die über die Mitglieder der Gremien, die Richter- und Staatsanwälte in ihr Amt wählen, wurden verschoben. Für die Wahlen erst in einem Monat stimmten auf Antrag der SPD die Fraktionen von CDU, BSW und AfD. Die AfD hatte mit dem Nordthüringer Abgeordneten Jörg Prophet bereits einen Kandidaten für das Vizepräsidentenamt nominiert.