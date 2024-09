Schaft bekräftigte, dass die Linke-Fraktion AfD-Kandidaten weder für das Amt des Landtagspräsidenten noch für den Posten des Vize-Landtagspräsidenten wählen wird. Den Kandidaten der CDU für das Amt des Landtagspräsidenten, Thadäus König, nannte Schaft einen "respektablen Vorschlag". Er habe ihn in der vergangenen Legislatur im Bildungsausschuss kennengelernt. Man werde sich am Mittwoch in der Fraktion über den Vorschlag verständigen, kündigte Schaft an.