Parlament: Landtag beschäftigt sich mit Wohnen und Wirtschaft

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtag startet in seine erste Sitzungswoche nach der Landtagswahl. Zunächst geht es heute in aktuellen Stunden, die von den Fraktionen der Linken, AfD und CDU beantragt wurden, um die Themen Wohnen und Wirtschaft in Thüringen. Anlass für die Debatten sind die seit Jahren sinkende Zahl an Sozialwohnungen und steigende Mieten in den großen Städten sowie die Folgen der Konjunkturflaute für Unternehmensstandorte und Arbeitsplätze im Land.