"Die Fraktionen dürfen und sollen noch vielfältiger werden." Ihre Rede sei dabei ein erster Schritt gewesen. Gleichzeitig betonte Heubach, sie vertrete nicht nur Menschen mit Behinderung. Die Botschaft sei: "Wenn ich was schaffen will, dann kann ich das auch schaffen" - und diese Botschaft richte sich an alle Menschen, fügte Heubach hinzu.