München (dpa/lby) - Nach der Abstimmung zur Migrationspolitik im Bundestag hat die SPD im bayerischen Landtag der CSU ein fehlendes Demokratieverständnis vorgeworfen. "Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, kehren sie an den Tisch der Demokraten zurück. Wir müssen das Thema Migrations- und Flüchtlingspolitik gemeinsam lösen", sagte der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Holger Grießhammer, in der Sitzung des Parlaments in München.