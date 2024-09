Parlament: CDU spricht in Klausur über Kandidaten für Landtagspräsidium

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer CDU-Fraktion will in einer Klausur über eine mögliche Kandidatin oder einen Kandidaten für das Landtagspräsidium beraten. Das kündigte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Rande einer Sitzung im Thüringer Landtag an. Wer für den Posten des Landtagspräsidenten vorgeschlagen wird, soll "mit allen Partnern" besprochen werden, sagte Voigt. Der 47-Jährige versucht derzeit eine Regierung zu schmieden. Als wahrscheinliches Bündnis gilt eine sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD. Für eine Mehrheit, also auch bei der Wahl des Landtagspräsidenten, sind die drei Fraktionen aber auch noch auf das Agieren der Linken angewiesen, weil sie zusammen keine Mehrheit im Parlament haben.