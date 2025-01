Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer CDU-Fraktion will den AfD-Politiker Jörg Prophet nicht zum Vize-Landtagspräsidenten machen. "Wir werden den Herrn Abgeordneten Prophet nicht wählen", sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl nach einer Sitzung seiner Fraktion in Erfurt. Den Entschluss trafen die Abgeordneten kurz vor einem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Thüringer Landtag.