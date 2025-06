BSW-Fraktionschef Frank Augsten kündigt an, dass er wegen der Arbeitsfähigkeit des Richter- und Staatsanwaltswahlausschusses das Gespräch mit Höcke suchen und ihm einen Brief schreiben wolle - allerdings bei Rückendeckung durch die Koalitionspartner CDU und SPD. Er würde sich "vor die Karre spannen", um Bewegung bei der Besetzung der beiden wichtigen Ausschüsse zu bekommen. Möglicherweise seien die Vorbehalte der AfD gegen das BSW nicht so groß, weil es erst seit vergangenem September im Landtag vertreten sei.