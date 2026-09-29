Parlament: Abgeordnete beraten hessischen Landesetat 2027

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) bringt heute (15.20 Uhr) den Landeshaushalt 2027 in den Landtag in Wiesbaden ein. Es ist ein Etat in herausfordernden Zeiten, wie der Minister bei der Vorstellung des Papiers mit Blick auf die schwächelnde Wirtschaftslage erläutert hatte. Im Einklang mit der Schuldenbremse will das Land rund 1,7 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Damit würde die Neuverschuldung um rund 100 Millionen Euro im Vergleich zum laufenden Jahr sinken. Lorz kündigte Investitionen unter anderem in die Bildung an.