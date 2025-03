Eine Benutzungsordnung gibt es bereits, nun hat der Bad Liebensteiner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung auch noch einstimmig eine Entgeltordnung für das Parkstadion an der Ruhlaer Straße auf den Weg gebracht. In dieser wird genau geregelt, was gezahlt werden muss, wenn der Kunstrasenplatz beziehungsweise das Funktionsgebäude genutzt werden.