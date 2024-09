Anfang des Jahres war es, da haben Langfinger in Ilmenau versucht, an den Parkplätzen an der Schlossmauer und an der Festhalle je einen Parkscheinautomaten aufzubrechen. Ans Geld im Automaten sind die Täter zwar nicht herangekommen, für die Stadt war es dennoch ein teurer Zwischenfall, wie sich am Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss zeigte. Wegen der Reparatur und Nachrüstung der Automaten muss die Verwaltung rund 15 000 Euro mehr für den Unterhalt der städtischen Parkscheinautomaten zahlen, als zunächst eingeplant.