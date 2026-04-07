Eine Ära geht zu Ende - die des kostenlosen Parkens auf dem Volkshausplatz. Voraussichtlich im Mai werden die geplanten Parkscheinautomaten aufgestellt, bestätigte Bürgermeister Fabian Giesder auf Anfrage unserer Zeitung. Damit diese solide und sicher verankert werden können, sind einige Vorarbeiten unerlässlich. Doch neben einem Fundament, dem benötigten Stromanschluss und einigen Datenkabeln ist da nicht viel zu errichten. Einen Teil der Arbeiten kann der Stadtservice Meiningen selbst erledigen, für andere Aufgaben kommen Firmen zum Einsatz. Wenn alles klappt, dann dürften die Parkscheinautomaten ab dem 1. Juni in Betrieb gehen. Damit wäre das jahrzehntelange kostenlose Parken Geschichte.