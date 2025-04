Nicht alle ließen sich vom kalten Wind abschrecken: Und so gab es trotz allem zum Saisonstart am Samstag und Sonntag genügend Spaziergänger, die die Sonnenstrahlen genossen und das 160 Hektar große Landschaftsgartengelände bevölkerten. Schließlich ist der Altenstein mit seiner tollen Natur- und Architekturkulisse bei jedem Wetter einen Ausflug wert. Zumal sich Teppich-, Rund- und Knotenbeet den Gästen nach der langen Winterpause nun wieder in voller bunter Blütenpracht präsentierten. Denn mehr als 8000 Frühjahrsblüher hat das Parkpflegeteam der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten diesmal in den Boden am Schloss und am Hofmarschallamt gebracht. Es sind farbenprächtige Stiefmütterchen, Hornveilchen und Gänseblümchen, die eigens in der Gärtnerei Meier in Treffurt für Altenstein gezogen wurden.