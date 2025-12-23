In Gräfinau-Angstedt wird gern gefeiert: Festivitäten und Veranstaltungen vom Karneval, über Wanderfeste bis hin zu Vereinsveranstaltungen konzentrieren sich schon lange auf die Mehrzweckhalle und den Wiesenbereich nebenan. In den vergangenen Jahren verschärfte sich allerdings im nahen Umfeld die Parkplatzsituation, so dass der Ortsteilrat einen Festplatz mit teilweiser Parkfunktion auf seiner Investistionswunschliste mit Priorität versehen hat.