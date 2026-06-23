Besucher von größeren Veranstaltungen in der Ilmenauer Festhalle kennen das Problem. Wer nicht früh anreist, findet auf dem Parkplatz direkt vor dem Gebäude kaum noch einen Platz. Die Kapazitäten sind begrenzt, der Andrang oft groß. Künftig soll ein Parkleitsystem zumindest für mehr Orientierung sorgen. Es soll frühzeitig anzeigen, ob sich die Fahrt zum Festhallenparkplatz noch lohnt oder ob Besucher besser auf Alternativen ausweichen.