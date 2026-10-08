Aus einem Euro Parkgebühren wurden mehr als 83 Euro: So zumindest schildert es die 66-jährige Krebspatientin Evelin Bienek. Die Gehrenerin hatte nach eigenen Angaben im Februar auf dem Parkplatz des Ärztehauses und Krankenhauses in Ilmenau geparkt und liege seitdem im Dauerstreit mit dem Parkplatzbetreiber Avantpark. Sie habe den Park-Euro ordnungsgemäß bezahlt, schildert die 66-Jährige. Dennoch folgten seitdem erst Mahnungen und schließlich Post von einem Inkassobüro. Laut Avantpark nämlich habe Evelin Bienek beim Bezahlen ein falsches Kennzeichen angegeben.