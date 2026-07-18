Zwickau (dpa/sn) - Gemeinsam das Gaspedal betätigt: Zwei 15-Jährige sind in Zwickau mit einem Mopedauto gegen einen Fahnenmast gefahren. Das Leichtfahrzeug kollidierte am Freitagabend mit einem Poller und dann mit dem Mast, wie die Polizei mitteilte. Der Fahnenmast auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäftes knickte ein und fiel auf das Vordach des Marktes. Der 15-jährige Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer sagten bei Polizei aus, sie hätten beide zusammen aufs Gaspedal gedrückt.