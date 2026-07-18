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Parkplatz in Zwickau Gemeinsam aufs Gas: 15-Jährige bauen Unfall mit Mopedauto

Zwei 15-Jährige fahren mit einem Mopedauto gegen einen Fahnenmast und dieser kracht auf das Vordach eines Elektronikgeschäfts.

Parkplatz in Zwickau: Gemeinsam aufs Gas: 15-Jährige bauen Unfall mit Mopedauto
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Durch den Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Zwickau (dpa/sn) - Gemeinsam das Gaspedal betätigt: Zwei 15-Jährige sind in Zwickau mit einem Mopedauto gegen einen Fahnenmast gefahren. Das Leichtfahrzeug kollidierte am Freitagabend mit einem Poller und dann mit dem Mast, wie die Polizei mitteilte. Der Fahnenmast auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäftes knickte ein und fiel auf das Vordach des Marktes. Der 15-jährige Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer sagten bei Polizei aus, sie hätten beide zusammen aufs Gaspedal gedrückt. 

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10.000 Euro Sachschaden

Ein Mopedauto ist ein Leichtfahrzeug, das laut ADAC höchstens 425 Kilogramm wiegen darf und maximal 45 Kilometer pro Stunde fährt. Mit entsprechendem Führerschein ist ein Mopedauto ab 15 Jahren erlaubt.

Bei dem Unfall in Zwickau-Pölbitz entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen die drei 15-Jährigen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.