Die Freien Wähler aus Oberhof sind augenscheinlich keine Gebäckliebhaber. Zumindest haben sie sich klar ausgesprochen gegen die Pläne der Drei-Ähren-Bäckerei, in Oberhof einen mobilen Verkaufspavillon aufstellen zu wollen. Mit einer entsprechenden Bauvoranfrage war die Bäckerei an die Verwaltung herangetreten. Am Dienstag waren die Stadträte nun aufgefordert, ihr städtebauliches Einvernehmen zu dieser Bauabsicht zu erteilen.