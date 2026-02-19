Oberhof soll einen Skywalk bekommen. Über 500 Meter Länge soll sich die Hängebrücke in 60 Metern Höhe zwischen Crawinkler Straße und Tambacher Straße erstrecken und mit spektakulären Aussichten zusätzliche Gäste in den Wintersportort locken. Tagesgäste und Ausflügler reisen überwiegend mit dem Auto an und müssen dieses auch nicht allzu weit entfernt von den Einstiegen zur Hängebrücke abstellen. Die Vorbereitungen für einen Skywalk-Parkplatz waren daher jüngst Thema im Stadtrat Oberhof.