Die Bauarbeiten am künftigen Parkhaus neben dem Ilmenauer Hauptbahnhof gehen sichtbar voran. In der vergangenen Woche wurden die beiden seitlichen Treppenhäuser aus Betonteilen montiert und aufgestellt. Auf dem Dach ist bereits ein Sicherungsgeländer für die Dacharbeiten angebracht, die demnächst beginnen werden, teilte ein Mitarbeiter der bauausführenden Firma Goldhelm mit – die vor Ort mit lokalen und regionalen Unternehmen eng zusammenarbeitet.