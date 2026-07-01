Seit vergangenem November hat das Parkhaus am SRH Zentralklinikum Suhl keine Schranken mehr, die Autos können ohne Stopp ein- und ausfahren. Die zu zahlenden Parkgebühren werden seitdem per Kennzeichenerfassung berechnet. Dieses System scheint jedoch auch Monate nach der Einführung noch zu Schwierigkeiten zu führen, vor allem beim Bezahlvorgang. So auch bei einer Leserin, die sich wegen eines Knöllchens, das sie vom Parkhaus-Betreiber Fairparken erhielt, an die Redaktion wandte.