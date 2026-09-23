Eine riesige Menschentraube steht am Mittwochvormittag in der Einfahrt zum neuen Parkhaus Terminal M am Ilmenauer Bahnhof. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß tritt gerade ans Rednerpult und will die offizielle Einweihung des Parkhauses einläuten, als in der Einfahrt ein Auto auftaucht. „Natürlich, es ist eben ein Parkhaus“, sagt Schultheiß. Die Menschen gehen zur Seite und machen Platz. Das Fahrzeug fährt ins neue Parkhaus ein. Eine Schranke muss es dafür nicht passieren, denn das neue Parkhaus arbeitet schrankenlos. In der Einfahrt erfasst eine Kamera das Kennzeichen. Über dieses werden später am Parkautomaten die Gebühren beglichen. 1,50 Euro kostet die Stunde, ein Tagesticket kostet 5 Euro.