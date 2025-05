Einige Wanderparkplätze der Stadt Ilmenau liegen weit außerhalb des Kernstadtgebietes. Werden sie deswegen seltener kontrolliert, weil die Mitarbeiter des Ordnungsamtes viel längere Wege dorthin haben? Eine interessante Antwort dazu gab es auf eine Anfrage von Stephan Rothweil, dem Vorsitzender des Seniorenbeirates, in der letzten Stadtratssitzung. Rothweil fragte speziell nach dem Parkplatz unterhalb des Kickelhahns an den Herzogröder Wiesen – hier werden seit Juli 2023 Parkgebühren erhoben. Er erkundigte sich, wie oft in der Woche der Parkplatz am Ilmenauer Hausberg durch das Ordnungsamt bestreift wird.