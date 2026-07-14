Erst einmal muss Achim Kessel Platz schaffen. Über der Tür am Nebeneingang des gleichnamigen Parkettfachbetriebs in Zella-Mehlis hängen bereits drei Bilderrahmen. Einer mit dem Meisterbrief von 1966, einer mit dem Goldenen Meisterbrief von 2016 und einer mit der Ehrenurkunde. Nun braucht Achim Kessel Platz für einen weiteren Rahmen. Vor einigen Tagen wurde der 85-Jährige für 60 Jahre als Parkettlegemeister geehrt und hat nun einen Diamantenen Meisterbrief, der in die Sammlung über der Tür aufgenommen werden muss.