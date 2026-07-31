Die Parkpreise der Stadtwerke Meiningen steigen im Herbst teilweise um bis zu 80 Prozent. So erhöht sich der Monatstarif auf dem Parkplatz Am Steingraben von 25 auf 45 Euro. Auch Camper müssen tiefer in die Tasche greifen. Insgesamt erhöhen die Stadtwerke die Preise in zwei Parkhäusern und auf mehreren Parkplätzen. Als Grund nennt das kommunale Unternehmen gestiegene Kosten für Betrieb, Unterhaltung, Wartung und Bewirtschaftung der Parkeinrichtungen. Die neuen Entgelte treten überwiegend zum 1. Oktober in Kraft. Auf dem Parkplatz Mittlerer Rasen und dem Caravan-Unterstellplatz werden sie erst ab November wirksam. „Die Anpassung der Parkentgelte ist notwendig, um unsere Parkhäuser und Parkplätze auch künftig zuverlässig betreiben und instand halten zu können“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Lars Weber. Vertragskunden würden rechtzeitig über die Änderungen informiert. Die neuen Tarife sind bereits auf der Internetseite der Stadtwerke veröffentlicht.