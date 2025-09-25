Vielleicht ist es einfach zu klein. Vielleicht fühlt sich auch niemand angesprochen. Vielleicht wird es aber auch einfach ignoriert. Was auch immer all jene bewegt, das städtische Grundstück der Suhler Musikschule „Alfred Wagner“ mit ihren Fahrzeugen zu befahren, um kostenfrei zu parken, es ist nicht für jedermann gedacht. Darauf weist rechts an der Einfahrt ein Schild hin. Eines macht auf die Feuerwehrzufahrt aufmerksam, das andere darunter darauf, dass auf dem Privatgrundstück Parken verboten ist und widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden.