Parken ist seit jeher ein leidiges Thema in Oberhof. Mal wird der Stadtplatz fälschlicherweise zu einer Abstellfläche, ein anderes Mal ärgern sich Tagesgäste über überfüllte Plätze in den Skigebieten und parken ihr Fahrzeug kreuz und quer in der Pampa. Absperrungen, ein Skipendelbus, Ausschilderungen – die Stadt hat bereits viel getan, um die Besucherströme bestmöglich zu lenken. Auch in Sachen Parkdauer und Parktickets bringt Lisa Fischer vom Oberhofer Ordnungsamt nun Ordnung ins Chaos.