Die Meininger Stadtkasse ist längst nicht mehr so gut gefüllt wie vor Jahren noch. Die Stadträte entschieden sich deshalb, mit Maßnahmen wie der Einführung von Parkgebühren gegenzusteuern. Schlagartig waren die Parkflächen, die nun bewirtschaftet werden, wie leergefegt – insbesondere die Lindenallee und jeder fragte sich, wo denn all die Autos geblieben sind. Zumindest am Volkshausplatz hat sich das Ganze inzwischen eingespielt – er ist wieder gut besucht, wenn auch nicht voll. Schon wegen der Theatergänger bleibt er Hauptanlaufpunkt. Aber auch viele Berufstätige stellen weiter ihre Fahrzeuge auf dem relativ zentralen Großparkplatz ab.