Verdutzt reiben sich Passanten in Meiningen die Augen. Dort, wo auf dem Volkshausplatz oder in der Lindenallee bisher kaum ein Parkplatz leer blieb, gähnen seit Einführung der Parkgebührenpflicht riesige Lücken. Die Lindenallee zählt wieder mehr Bäume als Autos, der Volkshausplatz zeigt viel Asphalt und der am Landratsamt bleibt halb leer. Man könnte denken, die Meininger machen gerade alle Urlaub. Doch trotz Sommerferien ist genug Betrieb in der Stadt. Wo aber werden die Autos geparkt?