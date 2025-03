Was kann man mit einer Stunde freiem Parken auf dem Parkplatz in der Ilmenauer Mühlenstraße, nahe der Fußgängerzone, wirklich anfangen? Eine Frage, mit der sich in dieser Woche der Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) und der Hauptausschuss (HUF) befassten und die in zwei Wochen auch den Stadtrat beschäftigen wird. Denn die Ilmenauer CDU-Fraktion hatte dazu einen Beschlussvorschlag eingebracht.