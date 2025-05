Wenn der Weg zur Arbeit etwas länger ist und Kollegen die gleiche Strecke zu fahren haben – was liegt da näher, als eine Fahrgemeinschaft zu bilden? Das schont den Geldbeutel der Beteiligten und sogar noch die Umwelt. Anderswo in der Welt gibt es bereits Städte, in die Autos, in denen nur ein Mensch sitzt, gar nicht erst hinein dürfen.