Der Englische Garten von Meiningen steht unter Denkmalschutz. Jegliche Veränderungen dort müssen vom zuständigen Amt für Denkmalpflege genehmigt werden. Und die Verantwortlichen sind streng. So musste der beliebte Foto-Spot am Eisteich entfernt werden, auch die Aufstellung der Städtepartner-Bank hat nicht für Freudensprünge gesorgt. Ein besonders großer Dorn im Auge ist den Denkmalschützern – ebenso wie vielen Parkbesuchern – allerdings die seit einigen Jahren existierende unerlaubte BMX-Strecke. Diese verläuft quer über Wiesen und Wege von der Lindenallee bis hinunter an den Eisteich. Beinahe täglich kann man Kinder und Jugendliche dort beobachten, die mit ihren Rädern und ordentlich Tempo über die Piste brausen. Die ist im Laufe der Zeit immer breiter und somit auch sichtbarer geworden.