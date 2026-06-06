Paris Frankreichs frühere First Lady Bernadette Chirac gestorben

Bernadette Chirac war bei den Menschen in Frankreich beliebt und beriet ihren Mann während seiner langen politischen Karriere. "Sie ist die Frau meines Lebens, wir haben gemeinsam so viel erreicht", schrieb Jacques Chirac, der 2019 im Alter von 86 Jahren starb, in seinen Memoiren. Bernadette Chirac ist bis heute die einzige französische First Lady geblieben, die selbst ein politisches Amt innehatte. Von 1979 bis 2015 war sie Generalrätin des Departements Corrèze.