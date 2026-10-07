Alex hat einfach Pech gehabt. „I was hit by a car“, erzählt der Australier. Ein Auto hat ihn beim Motorradfahren über den Haufen gefahren. Seitdem sitzt der heute 43-Jährige, der vor seinem Unfall als Ingenieur für die australische Marine arbeitete, im Rollstuhl. Rund drei Jahre sind seit dem Tag, der alles veränderte, vergangen. Noch immer sei er ein Lernender, der sich mit Vorliebe neue Herausforderungen suche – wie „these things“, sagt er. So Sachen wie auf einem Sitzschlitten durch die Oberhofer Skihalle fahren und gegen die Stoppuhr kämpfen.