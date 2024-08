Tränen auf den Champs-Élysées

Schulz selbst sieht sich gerüstet. "Mit Blick auf mein Rennen könnte es dazu führen, dass sich die starken Schwimmer vielleicht ein bisschen absetzen können", sagte der 34-Jährige, für den die Spiele in Paris schon jetzt etwas Besonderes sind.

Bei der Eröffnungszeremonie durfte er gemeinsam mit Rollstuhlbasketballerin Edina Müller die deutsche Fahne tragen. "Es war sehr berührend. Als wir über die Champs-Élysées gelaufen sind, hatte ich die eine oder andere Träne in den Augen. Auch auf der Place de la Concorde war es Gänsehaut pur, und ich bin einfach nur glücklich, dass ich das deutsche Team anführen durfte", sagte er.

Lob bekam er aus dem Kreis der Mannschaft, die ihn und Müller auch zu den deutschen Fahnenträgern bestimmt hatten. "Natürlich ist das ein super Duo. Ich habe ihnen das von Herzen gegönnt", sagte Para-Tischtennisspieler Valentin Baus. "Ich glaube, das ist ein Erlebnis, das man als Sportler nie mehr vergisst."

Zwei Sportarten, vier Teilnahmen

Abrunden könnte Schulz seine vierten Spiele - 2012 nahm er in London im Schwimmen teil - mit der erneuten Titelverteidigung. Eine bessere Kulisse hätte sich der Athlet vom SC DHfK Leipzig nicht ausmalen können. "Ich finde die Strecke wahnsinnig cool, mitten in der Innenstadt mit Eiffelturm und Champs-Élysées – das würden sich viele Sportler wünschen", sagte er. "Es werden Tausende Zuschauer an der Strecke sein. Da schlägt das Sportherz höher."

Natürlich sorge das Schwimmen in einem Fluss für eine gewisse Unberechenbarkeit. "Aber ich sehe das nicht so kritisch", sagte Schulz. Für ihn stehe an oberster Stelle, dass er und seine Konkurrenten überhaupt in die Seine springen dürfen, schließlich regnete es schon am Freitag in Frankreichs Hauptstadt. "Ich hoffe, dass sich für niemanden Nachteile ergeben und alles fair abläuft", sagte er.