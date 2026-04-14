Parallelen zum Fall Pelicot: Betäubt und vergewaltigt - Justiz geht gegen Netzwerk vor

Angeklagter prahlte mit Vergewaltigungen

Dasselbe Berliner Gericht hatte im vergangenen Jahr einen weiteren Angeklagten aus China - ebenfalls Mitte 20 - zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt.

Die Opfer erfuhren laut Gericht erst bei der Befragung durch die Polizei davon, was ihnen angetan wurde. Der Angeklagte selbst prahlte online mit noch mehr Taten und damit, insgesamt 18 Frauen vergewaltigt zu haben.

"Ich möchte sagen, dass ich die Taten alle sehr bereue und mich aufrichtig entschuldigten möchte", sagte dieser Angeklagte dann während des inzwischen abgeschlossenen Prozesses in Berlin. "Es war sehr hart, hier in der Hauptverhandlung die Videos anzusehen. Es ist mir unendlich peinlich. Ich schäme mich sehr."

Ermittlungen begannen in Hessen

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler dem Angeklagten wegen eines Verfahrens in Hessen: Das Landgericht Frankfurt am Main verurteilte einen Mann zu 14 Jahren Haft - unter anderem wegen besonders schwerer Vergewaltigung und versuchten Mordes. Die zuständige Kammer ordnete außerdem Sicherungsverwahrung an.

Dieser Fall war es, der auch die übrigen ins Rollen brachte. Die Ermittlungsgruppe "EG Inserat" des hessischen Landeskriminalamtes informierte die Kollegen im Bundesgebiet, darunter in Berlin und Bayern, über die weiteren Verdächtigen und das, was in den Chatgruppen vor sich ging.

"Die Teilnehmer dieser Chatgruppen kommunizieren über selbst begangene Vergewaltigungen, Anleitungen zur Betäubung von Opfern, Beschaffung von Betäubungsmedikamenten und Erfahrungen bei der Tatausführung von Sexualdelikten an sedierten Frauen", heißt es im Urteil des Berliner Landgerichts. "Zur Illustration ihrer Taten übersenden sie teilweise Bildaufnahmen weiblicher Verletzter."

Frauen als "Autos" oder "tote Schweine" bezeichnet

Das Urteil, das nun am Landgericht München I bevorsteht, wäre das Dritte in diesem Ermittlungskomplex. "Einige Personen in diesem Chat sagten, sie finden die K.o.-Tropfen-Methode nicht gut, sie nutzen nur die Medikamente", hatte der Student in seinem Geständnis gesagt.

Diese Medikamente würden sie auch "bei ihren Ehefrauen und Freundinnen einsetzen". Ziel sei dabei: "nur ihre Fantasien befriedigen, aber nicht die Frauen schädigen". Er wisse nur von einem Fall in der chinesischen Stadt Shenzhen, bei dem ein Opfer gestorben war. Laut Staatsanwaltschaft nannte der Angeklagte Frauen in diesen Chats "Autos" oder "tote Schweine".