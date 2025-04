Erinnerungen an "Baseballschläger-Jahre"

Das erste Jahrzehnt nach der Wende wird oft als "Baseballschläger-Jahre" bezeichnet. Damals gab es vor allem in Ostdeutschland zahlreiche und oft offen zur Schau gestellte rechtsextreme Übergriffe. Dabei wurden regelmäßig auch Waffen wie etwa Baseballschläger eingesetzt. Auch das Kerntrio des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" hatte sich in diesen Jahren radikalisiert. Die drei späteren Rechtsterroristen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe waren in einem solchen Klima in Jena aufgewachsen und von dort aus dann am Ende der 1990er Jahre in den Untergrund gegangen.