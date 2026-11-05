Asunción - Paraguays Präsident Santiago Peña hat seinen Rücktritt erklärt. Er tue dies im Interesse der Stabilität seines Landes, sagte er in einer Fernsehansprache.
Paraguay Paraguays Präsident Peña tritt zurück
dpa 05.11.2026 - 17:47 Uhr
Paraguays Präsident Santiago Peña hat seinen Rücktritt erklärt. Er tue dies im Interesse der Stabilität seines Landes, sagte er in einer Fernsehansprache.
Asunción - Paraguays Präsident Santiago Peña hat seinen Rücktritt erklärt. Er tue dies im Interesse der Stabilität seines Landes, sagte er in einer Fernsehansprache.