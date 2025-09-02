Paragliding: Nach der Schule aufs Weltcup-Podest

Beim Paragliding-Weltcup in der Disziplin Punktladen auf der Wasserkuppe hat sich Linus Schubert den dritten Platz gesichert. Der 17-jährige Schüler aus Poppenhausen (Hessen), der für das Team Papillon fliegt, bewies im Finale starke Nerven. Nach sieben von acht Runden noch auf Rang fünf gelegen, landete er zum Abschluss punktgenau im Zentrum der digitalen Zielscheibe – und schob sich damit aufs Podest. „Das war ein geiles Erlebnis – wie man an den Emotionen am Landeplatz gesehen hat. Ich bin super zufrieden mit meinen Leistungen“, sagte Schubert. Der Sieg ging an Yang Chen aus China, vor Matjaz Sluga aus Slowenien.