Paragliding: Nach der Schule aufs Weltcup-Podest

Mit über 60 Piloten aus 23 Ländern war die Weltspitze des Paraglidings zu Gast in der Rhön, „ein Privileg für uns als Ausrichter und die Region“, betonte Schubert. Auch familiär war der Wettkampf ein Erfolg: Bruder Lennard belegte Rang sieben, Vater Andreas wurde Neunter. In der Teamwertung sicherte sich Deutschland den ersten Platz. „Nach der Schule noch auf den Hausberg zu gehen, mit den besten Piloten der Welt zu fliegen und die grüne Landschaft im Wettbewerb zu genießen – das ist schon etwas Besonderes. Es hat einfach alles gepasst“, so der junge Pilot. Der nächste Höhepunkt steht für ihn bereits bevor: Die WM in der Türkei, bei der er mit Team Deutschland antreten wird.