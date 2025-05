Regen zum Start des 15. Paradiesvogelfestes auf Schloss Weitersroda am Mittwochabend? „Pünktlich zum Auftritt von Dota hat es nicht mehr geregnet“, sagte Festivalmacher und Schlossherr Florian Kirner. Stattdessen sahen die Zuschauer einen doppelten Regenbogen und erfreuten sich an dem Naturschauspiel ebenso wie an der Musik. Die Berliner Liedermacherin Dota begeisterte anschließend hunderte Zuschauer – wie bereits mehrfach in der 15-jährigen Festivalgeschichte. „Großartiger Liedermacher-Nachwuchs auf der offenen Bühne“, wie Kirner einschätzte, rundete den Abend im Schlosshof ab.