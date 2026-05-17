„Hallo Wut“, ruft Miss Allie und zupft die Gitarre. „Hallo Wut“, und „Hallo Trauerkloß“, und „Hallo Kummer“. Es tropft aus dem Himmel. Am Mikrofon hängt ein neonrotes Herzchen. Die junge, blonde Frau singt über Gefühle. Und über Lebensumstände, die möglicherweise zu Augenringen führen. Die Paradiesvogel-Fangemeinde duckt sich am späten Samstagnachmittag unter Regenschirme und Vordächer. Wärmt sich am Lagerfeuer, auf die eifrige Männer immer neue Bretter schichten, die sie aus alten Holzpaletten reißen. Sie ducken sich, und sie wippen im Takt, die Paradiesvögel.