Paradiesvögel können auch dem Wetter trotzen. Den Regen einfach weglächeln zum Beispiel, wenn man keinen Schirm dabei hat oder keinen benutzen möchte. Denn bei guter Musik in der passenden Umgebung sind auch unter diesen Umständen ein gutes Gefühl und große Freude möglich. Etwas Nässe spielt da keine Rolle. Zum Auftakt des 15. Paradiesvogelfestes auf Schloss Weitersroda am Mittwochabend hat es „pünktlich zum Auftritt von Dota nicht mehr geregnet“, sagte Festivalmacher und Schlossherr Florian Kirner. Stattdessen sahen die Zuschauer einen doppelten Regenbogen und erfreuten sich an dem Naturschauspiel ebenso wie an der Musik. Die Berliner Liedermacherin Dota begeisterte hunderte Zuschauer – wie bereits mehrfach in der Festivalgeschichte. „Großartiger Liedermacher-Nachwuchs auf der offenen Bühne“, wie Kirner einschätzte, rundete den Abend im Schlosshof ab.