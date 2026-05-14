Fritz lässt die Ohren hängen. Aber nur kurz. Denn am Tresen, wo es Bier oder Kirschbier gibt, herrscht Andrang. Mega interessant für den kleinen Wuff, der sozusagen auf Bodenhöhe und in ein warmes Mäntelchen gehüllt über das Festivalgelände schaut und seinesgleichen sucht. Seinesgleichen finden, das fällt auch Männlein und Weiblein nicht schwer beim Paradiesvogelfest. Manche kenne sich, andere nicht – und doch ist da sofort Gemeinschaft.