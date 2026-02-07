Seit eineinhalb Jahren ist Johannes Rank am Oberhofer Sportgymnasium. Der 15-Jährige, der an einer Optikusatrophie (ein genetischer Defekt: Augen gesund, aber der Sehnerv zu dünn) leidet und lediglich über zehn Prozent Sehvermögen verfügt, ist der erste Para Sportler in Oberhof und hat damit bereits Barrieren durchbrochen. Bei seinem ersten Weltcup-Start im Januar beeindruckte Johannes auf Anhieb mit Platz 8. Im Interview erzählen der mehrfache deutsche Schüler- sowie Juniorenmeister und seine Eltern von den Herausforderungen und seinen Zielen.