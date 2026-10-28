Am vergangenen Wochenende startete der Trusetaler Para-Biathlet Johannes Rank bei den Deutschen Meisterschaften und holte sich dabei denn auch gleich den Titel. Für den 16-Jährigen ist es ein toller Erfolg auf dem angestrebten Weg zu internationalen Wettbewerben.Am Notschrei im südlichen Schwarzwald war es für Johannes eine zusätzliche Premiere, denn erstmals war Florian Baumann als neuer Guide im Einsatz an seiner Seite. Die beiden trainieren noch nicht lange zusammen, harmonieren aber schon richtig gut. Der Titel verleiht dem ganzen eine goldglänzende Bestätigung. Ein besserer Einstand für das neue Team wäre kaum möglich gewesen. Einfach war es mit Schneeregen und kräftigem Wind aber nicht. Auch am Schießstand lief nicht alles nach Plan. Dafür war Johannes Rank auf den Skirollern dann aber richtig schnell unterwegs und holte sich am Ende den Titel. Der zweite Wettkampftag musste wegen des starken Sturms, eines Stromausfalls und technischer Probleme abgesagt werden.