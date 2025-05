Papstwahl Verständnisprobleme? Kardinäle setzen auf "Barmherzigkeit"

Latein kommt zwar immer wieder zum Einsatz, zum Beispiel, wenn die Teilnehmer sich per Eid zur Verschwiegenheit verpflichten oder bei der Abgabe der Stimmzettel. Auch für den neuen Papst wird kein Weg vorbeiführen an der Sprache der alten Römer. Der frisch Gewählte wird zunächst auf Latein gefragt, ob er die Wahl annimmt. Falls ja, schließt sich die Frage an: "Quo nomine vis vocari?". Also: "Mit welchem Namen willst du genannt werden?"