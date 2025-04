München (dpa/lby) - Am Tag der Beisetzung von Papst Franziskus hat die bayerische Staatsregierung Trauerbeflaggung an den Dienstgebäuden angeordnet. Anlass seien die offiziellen Trauerfeierlichkeiten für seine Heiligkeit in Rom, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Vorfeld mitgeteilt.