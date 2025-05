Papst: Sänger Malik Harris: Papst soll vereinen und nicht spalten

Berlin - Der deutsche Popsänger Malik Harris (27) hofft als Halbamerikaner auf einen fortschrittlichen Kurs des neuen Papstes Leo XIV. "Ein Teil der Aufgabe eines Papstes ist es ja, zu vereinen. Und was in den USA unter der Trump-Regierung passiert, ist genau das Gegenteil. Sie spaltet und unterdrückt Minderheiten", sagte Harris am Rande der "New Faces Awards" der Zeitschrift "Bunte" in Berlin. "Ich hoffe, dass der Papst - gerade als Amerikaner - nach außen die Botschaft sendet, die Welt zusammenzuführen."