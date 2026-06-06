Papst Papst mahnt in Spanien "Treue zum Völkerrecht" an

Madrid - Papst Leo XIV. ist zum Auftakt seiner Spanienreise von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden. Unter dem Motto "Erhebt den Blick" besucht das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken nach der Hauptstadt Madrid bis Freitag nächster Woche auch Barcelona und die Kanarischen Inseln. In dem überwiegend katholischen Land werden zu Veranstaltungen unter freiem Himmel Hunderttausende Menschen erwartet. Allein in Madrid sind nach Angaben der Behörden mehr als 14.000 Polizisten zu Leos Sicherheit im Einsatz.