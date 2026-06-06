Papst Papst mahnt in Spanien "Treue zum Völkerrecht" an

Bis Freitag nächster Woche in Spanien

Auf dem Flug nach Madrid forderte er erneut ein Ende des von Russland begonnenen Krieges in der Ukraine. "Man muss wirklich darauf drängen, dass die Gewalt ein Ende findet", sagte der Pontifex nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa an Bord seines Flugzeugs. "Die Lage verschlechtert sich immer weiter. Es sind bereits viereinhalb Jahre vergangen. Es muss eine Lösung gefunden werden."