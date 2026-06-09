Papst Papst hält Vigilie mit 40.000 in Barcelona

Der US-Amerikaner, der seit seiner Zeit als Missionar und Bischof in Peru perfekt Spanisch spricht, reagierte damit auch auf Kritik an der anfänglichen Mitteilung des Vatikans, der Papst werde sich bei dem einwöchigen Aufenthalt in Spanien nur auf Spanisch äußern. Der Erzbischof von Barcelona, Juan José Omella Omella, sagte dann zu den Forderungen, der Papst möge in Barcelona auf jeden Fall auch Katalanisch sprechen: "Der Papst wird tun, was er kann." Und Leo konnte mehr, als die Menschen wohl erwartet hatten.